«Я был в таком состоянии в 2024 году». Фриц — о физической форме Александра Зверева

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высоко оценил способность второго номера мирового рейтинга представителя Германии Александра Зверева поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Думаю, для меня главное — оставаться здоровым. И, по-моему, это то, что Саша [Зверев] очень хорошо делал на протяжении многих лет, если не считать той травмы голеностопа. Он практически никогда не пропускает турниры.

Мне кажется, он прекрасно справляется с поддержанием здоровья. Именно это позволяет много тренироваться, играть и в итоге достичь того уровня высококлассного, стабильного тенниса, который он демонстрирует так долго. Думаю, именно это и нужно для победы на турнире «Большого шлема» — умение играть на таком уровне в течение длительного времени.

Считаю, я был в таком состоянии в 2024 году. Мне казалось, тогда всё действительно складывалось. Но с тех пор мне приходилось слишком много бороться с травмами, чтобы вновь обрести стабильный уровень и играть постоянно, не сталкиваясь с какими-то небольшими проблемами.

Сейчас я чувствую себя отлично: играю более физически мощно, как привык играть, когда был здоров. Особенно ощутил это в Вашингтоне. Не знаю, как это описать, но речь о физической силе, о том, как я взаимодействую с мячом, как отталкиваюсь ногами. О возможности играть так и не чувствовать, что это может навредить телу. И это тот позитивный момент, который могу вынести из пятисетового матча на US Open. Это была физически тяжёлая пятисетовая встреча, но после неё я не чувствовал себя особенно плохо. Думаю, если бы я выиграл тот матч, точно смог бы без проблем выйти и сыграть следующий», — приводит слова Фрица The Tennis Gazette.