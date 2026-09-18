15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень интересно». Ким Клейстерс — о словах Зверева по поводу матча Алькараса и Шелтона

«Очень интересно». Ким Клейстерс — о словах Зверева по поводу матча Алькараса и Шелтона
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс отреагировала на слова второго номера мирового рейтинга Александра Зверева, который заявил, что Карлос Алькарас допустил ошибку в матче четвертьфинала US Open — 2026 с Беном Шелтоном. Зверев отметил, что чем быстрее начинаешь играть против американца, тем лучше он играет бэкхендом.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Прежде всего очень интересно, что он так откровенно об этом сказал. Что он раскрыл подобные тактические детали, потому что раньше мы слыша