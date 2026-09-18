«Очень интересно». Ким Клейстерс — о словах Зверева по поводу матча Алькараса и Шелтона

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс отреагировала на слова второго номера мирового рейтинга Александра Зверева, который заявил, что Карлос Алькарас допустил ошибку в матче четвертьфинала US Open — 2026 с Беном Шелтоном. Зверев отметил, что чем быстрее начинаешь играть против американца, тем лучше он играет бэкхендом.

«Прежде всего очень интересно, что он так откровенно об этом сказал. Что он раскрыл подобные тактические детали, потому что раньше мы слыша