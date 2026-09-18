«Очень интересно». Ким Клейстерс — о словах Зверева по поводу матча Алькараса и Шелтона
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс отреагировала на слова второго номера мирового рейтинга Александра Зверева, который заявил, что Карлос Алькарас допустил ошибку в матче четвертьфинала US Open — 2026 с Беном Шелтоном. Зверев отметил, что чем быстрее начинаешь играть против американца, тем лучше он играет бэкхендом.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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|7 10
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|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Прежде всего очень интересно, что он так откровенно об этом сказал. Что он раскрыл подобные тактические детали, потому что раньше мы слыша