Рыбакина пропустит Кубок Билли Джин Кинг из-за лечения травмы ахиллова сухожилия

Федерация тенниса Казахстана сообщила, что чемпионке US Open — 2026 и первой ракетке мира Елене Рыбакиной предстоит обследование в связи с травмой ахиллова сухожилия, которую спортсменка получила на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати, США. Из-за этого Елена не сможет принять участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг — 2026.

«В ходе поездки в Казахстан Елена пройдёт медицинское обследование в связи с травмой ахиллова сухожилия, полученной на турнире WTA-1000 в Цинциннати, из-за которой она была вынуждена сняться с четвертьфинального матча американского «тысячника». Проблемы с ногой продолжали беспокоить представительницу Казахстана и во время US Open — 2026, она играла на обезболивающих препаратах, однако, несмотря на травму, Елена сумела завоевать чемпионский титул.

По информации тренерского штаба, на лечение и восстановление Рыбакиной потребуется не менее двух недель. В связи с этим спортсменка не сможет принять участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт в Китае. В ближайшее время приоритетом для неё станет восстановление здоровья и возвращение к полноценным тренировкам», — говорится в заявлении организации.