Самсонова прокомментировала победу над Костюк в 1/4 финала WTA-500 в Гвадалахаре

50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк, занимающей 10-е место в мировом рейтинге, в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 7:5. После этой победы счёт личных встреч Самсоновой и Костюк стал 5-0 в пользу Людмилы.

«Не знала, что веду 5-0. Я об этом забыла, потому что мы очень давно не играли. Марта – одна из лучших в мире на данный момент. Мы знаем друг друга и понимаем, что нужно ждать от соперницы. Я старалась оказывать давление, но при этом не торопиться и придерживаться своей игры.

Думаю, сегодня очень хотела победить, была готова бороться. Мне хотелось показать свой лучший теннис. Мне нечего было терять, так что почему бы и нет? Я просто старалась верить в себя. Если веришь в себя, можешь выиграть матч. И неважно, играешь ты против первой ракетк