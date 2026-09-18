15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова прокомментировала победу над Костюк в 1/4 финала WTA-500 в Гвадалахаре

Самсонова прокомментировала победу над Костюк в 1/4 финала WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии

50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк, занимающей 10-е место в мировом рейтинге, в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 7:5. После этой победы счёт личных встреч Самсоновой и Костюк стал 5-0 в пользу Людмилы.

Гвадалахара. 1/4 финала
18 сентября 2026, пятница. 02:55 МСК
Марта Костюк
10
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
4 		6 7
         
Людмила Самсонова
50
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Не знала, что веду 5-0. Я об этом забыла, потому что мы очень давно не играли. Марта – одна из лучших в мире на данный момент. Мы знаем друг друга и понимаем, что нужно ждать от соперницы. Я старалась оказывать давление, но при этом не торопиться и придерживаться своей игры.

Думаю, сегодня очень хотела победить, была готова бороться. Мне хотелось показать свой лучший теннис. Мне нечего было терять, так что почему бы и нет? Я просто старалась верить в себя. Если веришь в себя, можешь выиграть матч. И неважно, играешь ты против первой ракетк