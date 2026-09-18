«Выходит из-под контроля». Грикспор — о реакции на свои слова о матче Зверева и Шелтона

55-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор отреагировал на обсуждение в социальных сетях и прессе своих слов о финальном матче US Open — 2026 между второй ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым и четвёртым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном (6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2).

«Обычно я здесь не реагирую, но это уже выходит из-под контроля. Я всего лишь сказал, что матч тяжело было смотреть из-за бесконечного отбивания мяча. Саша заслуживает только похвалы за всё, чего добился в этом году!» – написал Грикспор в социальной сети.

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