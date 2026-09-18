Елена Рыбакина подтвердила, что пропустит Кубок Билли Джин Кинг

Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила, что пропустит финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Турнир пройдёт в Шэньчжэне, Китай, с 22 по 27 сентября.

«Всем привет, вынуждена сообщить, что в этом году не смогу принять участие в Кубке Билли Джин Кинг. Мне очень жаль пропускать турнир в Шэньчжэне — это прекрасное место с потрясающей публикой. Прошлый месяц выдался тяжёлым для моего организма, поэтому мне нужно восстановиться, чтобы снова быть в лучшей форме для соревнований. Желаю девчонкам удачи!» — написала Рыбакина на своей странице в социальной сети.

Ранее Федерация тенниса Казахстана сообщила, что Елена вынуждена пропустить турнир из-за лечения травмы ахиллова сухожилия.