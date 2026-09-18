«Это никого не касается». Мэдисон Киз ответила на слухи о своей беременности

Чемпионка Australian Open — 2025 23-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз отреагировала на слухи о своей беременности.

«У меня получился довольно сумасшедший US Open. Во втором круге был какой-то безумный матч, потом очень тяжелый третий круг с Циньвэнь. На пресс-конференции меня немного накрыло, и все это увидели. Было тяжело. Теперь я просто пытаюсь понять, что делать дальше.

Было бы здорово, если бы люди перестали предполагать или спрашивать, беременна ли я. Это главный вопрос, который мне постоянно задают после US Open.

Во-первых, нет. А во-вторых, даже если бы это было правдой, это никого не касается. Так что большое спасибо», – сказала Киз в подкасте The Player’s Box.

На пресс-конференции после матча третьего круга US Open – 2026, проигранного китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7, американка сказала, что её ожидают изменения. Некоторые болельщики предположили, что речь идёт о беременности.