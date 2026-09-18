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«Это никого не касается». Мэдисон Киз ответила на слухи о своей беременности

«Это никого не касается». Мэдисон Киз ответила на слухи о своей беременности
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Чемпионка Australian Open — 2025 23-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз отреагировала на слухи о своей беременности.

US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 18:10 МСК
Мэдисон Киз
24
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 5
1 		7 7 7
         
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«У меня получился довольно сумасшедший US Open. Во втором круге был какой-то безумный матч, потом очень тяжелый третий круг с Циньвэнь. На пресс-конференции меня немного накрыло, и все это увидели. Было тяжело. Теперь я просто пытаюсь понять, что делать дальше.

Было бы здорово, если бы люди перестали предполагать или спрашивать, беременна ли я. Это главный вопрос, который мне постоянно задают после US Open.

Во-первых, нет. А во-вторых, даже если бы это было правдой, это никого не касается. Так что большое спасибо», – сказала Киз в подкасте The Player’s Box.

На пресс-конференции после матча третьего круга US Open – 2026, проигранного китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7, американка сказала, что её ожидают изменения. Некоторые болельщики предположили, что речь идёт о беременности.

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