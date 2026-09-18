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Андреева, Соболенко, Рыбакина и другие теннисистки сыграют на выставочном турнире в Сеуле

Андреева, Соболенко, Рыбакина и другие теннисистки сыграют на выставочном турнире в Сеуле
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Стали известны теннисистки, которые примут участие в выставочном турнире в Сеуле, Южная Корея, с 26 по 28 декабря. Об этом сообщается на страницах соревнования в социальных сетях.

В турнире примут участие победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, первый номер мирового рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, шестикратная чемпионка ТБШ польская теннисистка Ига Швёнтек (девятая в рейтинге), четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 17-я ракетка мира японка Наоми Осака и итальянка Жасмин Паолини (20-й номер в рейтинге WTA).

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