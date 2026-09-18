«Он определённо обладает острым аналитическим умом». Джим Курье — о Данииле Медведеве

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье рассказал, кто из действующих игроков, по его мнению, лучше всех анализирует игру.

— Кто из нынешних игроков в туре, на ваш взгляд, лучше всех анализирует игру?

— Думаю, Медведев определённо обладает острым аналитическим умом. Кто ещё хорош в этом? Интуитивно понятно, что игрокам вроде Лёнера Тьена, у которых меньше «оружия» в арсенале, приходится лучше понимать, что происходит на другой стороне сетки, они настоящие мастера разбора и нейтрализации соперника. Лёнер в этом очень силён. Мне кажется, Жиль Симон был в этом просто великолепен, – приводит слова Курье Defector.