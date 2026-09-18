«Я глубоко счастлива и горда». Блинкова — о смене российского гражданства на французское

94-я ракетка мира теннисистка Анна Блинкова высказалась о смене российского гражданства на французское.

«После всех этих лет, проведённых во Франции — между моими родными Каннами и турнирами, — эта страна стала для меня чем-то гораздо большим, чем просто местом для тренировок: она стала моей страной. Я глубоко счастлива и горда тем, что теперь могу представлять Францию на мировой арене. Спасибо всем, кто поддержал меня на этом пути. Открывается новая глава, мне не терпится написать её вместе с вами», — написала Блинкова на своей странице в социальной сети.

Наивысшим в карьере Блинковой в рейтинге WTA было 34-е место. На данный момент она выступает на турнире WTA-250 в Сан-Паулу, где дошла до 1/4 финала.