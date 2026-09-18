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«Реальный шанс». Шелтон — о возможности сборной США выиграть Кубок Дэвиса

«Реальный шанс». Шелтон — о возможности сборной США выиграть Кубок Дэвиса
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон считает, что у сборной США есть шанс выиграть Кубок Дэвиса 2026 года.

«Я рад быть здесь и счастлив стать частью этой команды — у нас отличный состав. Всегда большая честь играть с эмблемой США на груди, я очень рад приехать сюда.

Для нас будет значить всё, если мы снова доберёмся до финальной стадии Кубка Дэвиса. Думаю, у нас остались незавершённые дела в этом турнире. Считаю, что у нас есть реальный шанс выиграть титул, и мы с нетерпением ждём начала этого пути здесь, в Чехии», — приводит слова Шелтона Tennis Head.

В финальном матче US Open — 2026 американский теннисист уступил второму номеру мирового рейтинга представителю Германии Александру Звереву.

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