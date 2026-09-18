Ива Йович одержала 36-ю победу в 2026 году и вошла в топ-10 сезона по этому показателю

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович одержала свою 36-ю победу на уровне WTA в сезоне-2026. В четвертьфинале турнира WTA-250 в Гвадалахаре она одолела польку Магдалену Френх, занимающую в мировом рейтинге 57-е место, со счётом 6:2, 6:1.

По этому показателю Йович вошла в топ-10 в мире в этом году, сравнявшись по количеству выигранных матчей с польской теннисисткой Игой Швёнтек (девятая ракетка мира). В полуфинале турнира в Гвадалахаре Йович сразится с испанкой Кристиной Букшей.

На минувшем US Open Йович смогла дойти до четвёртого круга, где уступила соотечественнице Кори Гауфф со счётом 4:6, 1:6.