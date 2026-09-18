15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович одержала 36-ю победу в 2026 году и вошла в топ-10 сезона по этому показателю

Ива Йович одержала 36-ю победу в 2026 году и вошла в топ-10 сезона по этому показателю
Комментарии

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович одержала свою 36-ю победу на уровне WTA в сезоне-2026. В четвертьфинале турнира WTA-250 в Гвадалахаре она одолела польку Магдалену Френх, занимающую в мировом рейтинге 57-е место, со счётом 6:2, 6:1.

Гвадалахара. 1/4 финала
17 сентября 2026, четверг. 23:30 МСК
Магдалена Френх
57
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

По этому показателю Йович вошла в топ-10 в мире в этом году, сравнявшись по количеству выигранных матчей с польской теннисисткой Игой Швёнтек (девятая ракетка мира). В полуфинале турнира в Гвадалахаре Йович сразится с испанкой Кристиной Букшей.

На минувшем US Open Йович смогла дойти до четвёртого круга, где уступила соотечественнице Кори Гауфф со счётом 4:6, 1:6.

Материалы по теме
Йович ра