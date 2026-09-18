Дисквалифицированный за кокаин Кирьос вернулся к тренировкам

Австралийский теннисист Ник Кирьос приступил к тренировкам. О своём возвращении спортсмен намекнул на странице в социальных сетях, опубликовав фото с тренировочного процесса.

«Я всё выдержу», – написал Кирьос.

31-летний теннисист занимает 916-ю строчку в рейтинге ATP. В его активе семь титулов под эгидой ассоциации в одиночном разряде. Последнюю победу Кирьос одержал на турнире ATP-500 против Йосихито Нисиоки.

Ранее, 4 августа 2026 года Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало австралийца за положительный тест на кокаин. Отстранение действовало в течение месяца.