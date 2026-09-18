15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев, Соболенко и Шнайдер вошли в топ по выигранным разгромным сетам на ТБШ в 2026 году

Зверев, Соболенко и Шнайдер вошли в топ по выигранным разгромным сетам на ТБШ в 2026 году
Комментарии

Вторая ракетка мира Александр Зверев, экс первая ракетка мира Арина Соболенко и 13-я ракетка мира Диана Шнайдер стали лидерами по сетам, выигранным с разгромным счётом (6:0 или 6:1) на турнирах «Большого шлема» в этом году. Зверев одержал девять таких побед, Соболенко и Шнайдер – по восемь. Об этом сообщает Tennis Bakery в соцсети X.

Сразу за Зверевым, на втором месте, расположился Феликс Оже-Альяссим (Канада). У 26-летнего теннисиста восемь побед с разгромным счётом. Россиянин Карен Хачанов и американец Лёнер Тьен одержали по семь таких побед и разделили третье и четвёртое места соответственно.

Помимо Соболенко и Шнайдер, среди женщин в топ лучших вошли Мирра Андреева (Россия), Джессика Пегула (США) и Элина Свитолина (Украина). У девушек по семь разгромных побед.

Материалы по теме
Джессика Пегула заявила, что Арина Соболенко играет особенно хорошо, когда злится