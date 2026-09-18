«Добро пожаловать в семью». Швёнтек отреагировала на контракт Мбаппе с брендом On

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка шести турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе с подписанием контракта со швейцарским брендом спортивной одежды и обуви On. Ранее стало известно, что Мбаппе прекратил многолетнее сотрудничество с Nike. Сама теннисистка также представляет этот бренд с 2023 года.

«Поздравляю, добро пожаловать в семью», – написала Швёнтек под постом Мбаппе на его странице в социальной сети, где футболист объявил о новом сотрудничестве. Также Швёнтек добавила эмодзи огня и футбольного мяча.

Бренд On был основан в 2010 году.