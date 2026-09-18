Рафаэля Ходара поздравили с днём рождения на Кубке Дэвиса

14-я ракетка мира теннисист Рафаэль Ходар получил от испанской команды поздравление с прошедшим днём рождения. В четверг, 17 сентября, Ходару исполнилось 20 лет. Видео торжества опубликовала пресс-служба Федерации тенниса Испании на своей странице в социальной сети Х. Теннисисту вынесли торт и спели песню на испанском языке.

Сборная Испании играет на текущей стадии Кубка Дэвиса с Чили. Завтра, 19 сентября, Ходар проведёт матч с Кристианом Гарином. В апреле испанец выиграл свой дебютный взрослый титул на турнире АТР-250 в Марракеше. На минувшем US Open он сенсационно завершил выступление в первом круге, уступив лаки-лузеру Бу Юньчаокэтэ.