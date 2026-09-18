«Предателем не стала». Тарпищев прокомментировал смену гражданства Блинковой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на смену гражданства 94-й ракеткой мира Анной Блинковой. Теперь экс-россиянка представляет Францию.

«Мы не можем удерживать насильно – возможностей нет. Каждый выбирает, что ему лучше. Блинкова на Олимпиаду не претендовала у нас, так что это её выбор. Люди хотят играть. Россиянкой она не перестала же быть, предателем не стала», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Блинкова уже долгое время живёт и тренируется во Франции. Наивысшим в карьере Блинковой в рейтинге WTA было 34-е место. На данный момент она выступает на турнире WTA-250 в Сан-Паулу, где дошла до 1/4 финала.