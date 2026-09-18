«Многих обрабатывают, и Андрееву». Тарпищев — о переходе теннисистов под другой флаг

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что многих российских теннисистов «обрабатывают» для смены гражданства. Накануне стало известно, что Анна Блинкова будет представлять на соревнованиях Францию.

«Переход Блинковой не стал неожиданностью. У нас многих обрабатывают, чтобы ушли, и Андрееву. У нас 1000 человек играет по всем возрастам, а в сборной 281 человек. Нет контрактной системы, обязательств нет. Раньше была система, сейчас денег у федерации нет. Вообще, здесь много факторов. Визы, перелёты, всё становится дороже. Люди поступают так, чтобы им было легче и удобнее. Влиять на это очень сложно», – цитирует Тарпищева ТАСС.