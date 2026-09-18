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Хольгер Руне выиграл первый матч после 11-месячной паузы из-за травмы

Хольгер Руне выиграл первый матч после 11-месячной паузы из-за травмы
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, ныне занимающий в рейтинге АТР 144-е место, провёл и выиграл первый матч после возвращения в тур. В матче I группы Кубка Дэвиса Руне одолел болгарского спортсмена Илияна Радулова, занимающего в мировом рейтинге 596-е место. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

По ходу встречи Руне подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Радулов сделал один эйс, допустил также три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.

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