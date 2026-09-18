Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сан-Паулу, одолев Алину Чараеву

94-я ракетка мира французская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия), одолев в четвертьфинальном матче представительницу Армении Алину Чараеву, занимающую в мировом рейтинге 133-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

По ходу матча Блинкова подала навылет один раз, не сделала ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Чараева сделала три эйса, допустила 10