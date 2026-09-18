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Анна Блинкова — Алина Чараева, результат матча 18 сентября 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 250 Сан-Паулу

Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сан-Паулу, одолев Алину Чараеву
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94-я ракетка мира французская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия), одолев в четвертьфинальном матче представительницу Армении Алину Чараеву, занимающую в мировом рейтинге 133-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Сан-Паулу. 1/4 финала
18 сентября 2026, пятница. 21:05 МСК
Анна Блинкова
Франция
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алина Чараева
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

По ходу матча Блинкова подала навылет один раз, не сделала ни одной двойной ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Чараева сделала три эйса, допустила 10