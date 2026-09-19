Марта Костюк снялась с финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк пропустит финальную часть Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы запястья. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Не та новость, которую хотелось бы сообщить… Как вы можете знать, я боролась с болью в запястье на протяжении последних нескольких недель. Надеялась, что небольшой отдых после US Open поможет, но, к сожалению, боль усилилась. МРТ подтвердила, что запястью нужно больше времени, чтобы я полностью восстановилась и могла соревноваться. Это значит, что, к сожалению, я не смогу выступить за украинскую сборную в финале Кубка Билли Джин Кинг. Очень хотела там поучаствовать, сыграть с девочками и вместе с ними представить Украину. Это всегда что-то особенное, и мне грустно от того, что я это пропущу.

Сейчас вынуждена взять паузу от соревнований и дать запястью необходимое время на лечение. Не знаю, насколько долгим будет восстановление, но сделаю всё возможное, чтобы вернуться здоровой. И, конечно, буду болеть за девчонок издалека и поддерживать их на каждом шагу», – написала Костюк.

Соревнования пройдут в Китае с 22 по 27 сентября. Соперником Украины в четвертьфинале станет команда Бельгии.