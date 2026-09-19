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Кристина Букша — Ива Йович, результат матча 19 сентября 2026, счет 0:2, 1/2 финала турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Ива Йович вышла в финал турнира в Гвадалахаре, где может сыграть с Самсоновой
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16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в финал турнира серии WTA-500 в Гвадалахаре. На стадии полуфинала она обыграла 44-й номер рейтинга испанку Кристину Букшу со счётом 6:4, 6:1.

Гвадалахара. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 02:10 МСК
Кристина Букша
44
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Йович один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы одна подача навылет, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 12 заработанных.

В финале турнира Йович сразится с победительницей противостояния, в котором в эти минуты сошлись россиянка Людмила Самсонова (50) и американка Питон Стирнс (60).

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