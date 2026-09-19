Ива Йович вышла в финал турнира в Гвадалахаре, где может сыграть с Самсоновой

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в финал турнира серии WTA-500 в Гвадалахаре. На стадии полуфинала она обыграла 44-й номер рейтинга испанку Кристину Букшу со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Йович один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы одна подача навылет, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 12 заработанных.

В финале турнира Йович сразится с победительницей противостояния, в котором в эти минуты сошлись россиянка Людмила Самсонова (50) и американка Питон Стирнс (60).