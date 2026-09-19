Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира в Гвадалахаре, проиграв Питон Стирнс

50-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступления на турнире в Гвадалахаре, Мексика. В полуфинале она проиграла представительнице США 60-й ракетке мира Питон Стирнс. Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Стирнс.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. Самсонова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы одна подача навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов.

Ранее в финал турнира вышла 16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович, с которой сразится Стирнс.

Турнир в Гвадалахаре относится к категории WTA-500, игры проводятся на хардовых кортах.

В прошлом году победительницей одиночного разряда стала Ига Швёнтек. В финале она обыграла Кори Гауфф.