«Алькарасу это пошло бы на пользу». Макки — о возможной работе Ферреро и Синнера

Известный тренер Рик Макки считает, что если испанец Хуан-Карлос Ферреро начнёт работать с итальянцем Янником Синнером, это никак не повлияет на его бывшего подопечного испанца Карлоса Алькараса.

«Если Ферреро в итоге начнёт тренировать Синнера или помогать ему, я придерживаюсь совершенно иного мнения: именно Карлосу это пошло бы на пользу в случае их очного противостояния. Это заставило бы его — если такое вообще возможно — ещё глубже мобилизовать свои ментальные ресурсы и время от времени обыгрывать их обоих. Трудности лишь закаляют великих чемпионов, позволяя им выйти на новый уровень мастерства. К тому же профессиональным тренерам, сопровождающим игроков в туре, часто приписывают слишком много заслуг — или же возлагают на них чрезмерную вину. Помочь может кто угодно, свежий взгляд со стороны порой полезен (главное — чтобы этот взгляд не был «косым»). А когда Карлос ловит кураж и играет на пике возможностей — неважно, что знает или предпринимает соперник: исход предрешён, это конец», — написал Макки в социальных сетях.