«Маленькая Паула осуществила мечту». Бадоса поделилась фото с Марией Шараповой

70-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала фотографию с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшим первым номером мирового рейтинга российской теннисисткой Марией Шараповой.

Фото: Из личного архива Паулы Бадоса

«Некоторые люди вдохновляют тебя на расстоянии, а потом тебе выпадает счастливая возможность встретиться с ними. Сегодня был именно такой момент. Просто невероятно. Сегодня маленькая Паула осуществила свою мечту», — написала Бадоса в социальной сети.

Испанская теннисистка ранее вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в бразильском Сан-Паулу, где сыграет с представительницей Аргентины Надей Подорошкой.