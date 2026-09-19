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«Маленькая Паула осуществила мечту». Бадоса поделилась фото с Марией Шараповой

«Маленькая Паула осуществила мечту». Бадоса поделилась фото с Марией Шараповой
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70-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала фотографию с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшим первым номером мирового рейтинга российской теннисисткой Марией Шараповой.

Фото: Из личного архива Паулы Бадоса

«Некоторые люди вдохновляют тебя на расстоянии, а потом тебе выпадает счастливая возможность встретиться с ними. Сегодня был именно такой момент. Просто невероятно. Сегодня маленькая Паула осуществила свою мечту», — написала Бадоса в социальной сети.

Испанская теннисистка ранее вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в бразильском Сан-Паулу, где сыграет с представительницей Аргентины Надей Подорошкой.

Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 20:30 МСК
Надя Подорошка
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Не начался
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Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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