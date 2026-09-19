Джокович признался, что в его карьере был год, когда он хотел закончить с теннисом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в его спортивной карьере был год, когда он хотел уйти из тенниса.

«За свою карьеру я много раз получал важные уроки. Самые ценные уроки всегда приходят через то, что можно назвать неудачами: через проигранные матчи или серьёзные травмы, когда начинаешь сомневаться во всём вокруг и глубоко внутри себя задаёшься вопросом, достаточно ли у тебя сил и качеств для этого.

Думаю, именно тогда появляется золотая возможность стать сильнее, лучше подготовленным и более стойким и как человек, и как профессиональный спортсмен.

Возьмём, например, 2010 год, когда я хотел уйти из тенниса. Я не знал, есть ли у меня всё необходимое, не мог подняться на первую строчку мирового рейтинга. В те годы я проигрывал [Роджеру] Федереру и [Рафаэлю] Надалю, двум своим главным соперникам, в большинстве наших больших матчей», — сказал Джокович в интервью GQ.