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Рыбакиной подарили два торта за победу на US Open и первую строчку рейтинга WTA

Рыбакиной подарили два торта за победу на US Open и первую строчку рейтинга WTA
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Первой ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной подарили два торта за выход на первое место мирового рейтинга и победу на Открытом чемпионате США — 2026. Теннисистка опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

В финальном матче Открытого чемпионата США — 2026 казахстанская теннисистка обыграла текущий второй номер мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Чтобы взять карьерный «Шлем», ей нужно победить на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос».

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