Макки — о Рыбакиной: по всем биомеханическим параметрам она ничем не уступает Серене

Известный тренер Рик Макки рассказал, благодаря чему трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Елена Рыбакина обыгрывает соперниц.

«На счету Рыбакиной уже три титула «Большого шлема», и главная причина этого — её подача, напоминающая взрывную, победную ракету. Если годами наблюдать за ней в режиме суперзамедленной съёмки (с частотой 400 кадров в секунду), становится очевидно: по всем биомеханическим параметрам — от работы ног до завершения движения — она ничем не уступает Серене. Благодаря безупречной биомеханике и высочайшей точности исполнения она выбивает соперниц из равновесия каждым своим действием и каждым принятым на подаче решением», — написал Макки в социальных сетях.