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17 российских теннисистов сменили гражданство начиная с 2022 года

17 российских теннисистов сменили гражданство начиная с 2022 года
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Начиная с 2022 года 15 российских теннисисток и два теннисиста сменили спортивное гражданство.

Среди спортсменов, перешедших под другой флаг, Элина Аванесян (Армения), Алина Чараева (Армения), Даниил Саркисян (Армения), Дарья Касаткина (Австралия), Анастасия Потапова (Австрия), Екатерина Перелыгина (Австрия), Полина Бахмуткина (Бельгия), Алиса Октябрёва (Чехия), Варвара Грачёва (Франция), Ксения Ефремова (Франция), Натела Дзаламидзе (Грузия), Александр Шевченко (Казахстан), Оксана Селехметьева (Испания), Полина Кудерметова (Узбекистан), Камилла Рахимова (Узбекистан), Мария Тимофеева (Узбекистан).

Последней из россиян спортивное гражданство сменила Анна Блинкова, официально перешедшая под флаг Франции в сентябре 2026 года.

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