Россиянин Илья Симакин вышел в четвёртый финал подряд на «челленджерах»

177-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Илья Симакин вышел в финал на «челленджере» в Фантхьтете, Вьетнам. В полуфинале он обыграл американца Хантера Хека, занимающего 700-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Симакин 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Хека пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За титул Илья Симакин сразится с представителем Мексики Родриго Пачеко Мендесом. Для россиянина этот финал стал четвёртым подряд на «челленджерах».