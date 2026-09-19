«Это безумие, это сумасшествие». Хольгер Руне — о возвращении после 11-месячного перерыва

Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о возвращении в тур после травмы. В матче группы I Кубка Дэвиса он обыграл болгарского спортсмена Илияна Радулова, занимающего в мировом рейтинге 596-е место, со счётом 6:3, 6:3.

«Ух ты. Это безумие, это сумасшествие. Честно говоря, это было довольно тяжело. Очевидно, это была очень досадная травма, которая случилась 11 месяцев назад, но мы невероятно усердно тренировались. Я вставал каждое утро и занимался реабилитацией, чтобы быть здесь сегодня. Это идеальное начало для меня, перед лучшей публикой в ​​мире», — приводит слова Руне Punto de Break.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимал участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. После полученной травмы датчанин перенёс операцию.