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«Это хорошая проверка для меня». Руне — о предстоящем матче с Димитровым на Кубке Дэвиса

«Это хорошая проверка для меня». Руне — о предстоящем матче с Димитровым на Кубке Дэвиса
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящем матче с представителем Болгарии Григором Димитровым в матче Кубка Дэвиса. После первого игрового дня в серии Дании и Болгарии – ничья 1:1.

«Будет интересно. Это будет совершенно другой тест, ведь у него намного больше опыта. Мы оба уже провели по матчу, так что будет любопытно. Это хорошая проверка для меня против игрока, который сейчас, возможно, не в топе, но у которого была впечатляющая карьера», – приводит слова Руне bt.dk.

На Кубке Дэвиса Руне провёл и выиграл первую встречу после 11-месячного перерыва из-за травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером.

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