Известна сетка турнира WTA-500 в Сингапуре, которую возглавила Мирра Андреева
Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 27 сентября. Первой сеяной стала пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Она начнёт выступление со второго круга и сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь).
Теннис. Турнир WTA-500 в Сингапуре. Стартовые матчи (частично):
- Мирра Андреева (Россия, 5) — Дарья Касаткина (Австралия)/Александра Саснович (Беларусь);
- Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия)/победитель квалификации;
- Ребека Шрамкова (Словакия, WC) — Майя Хвалиньска (Польша, 5);
- Донна Векич (Хорватия, 8) — Ван Синьюй (Китай);
- Татьяна Прозорова (Россия)/София Костулас (Бельгия) — Александра Эала (Филиппины, 3);
- Мария Саккари (Греция, 7) — Линда Фрухвиртова (Чехия);
- Аманда Анисимова (США, 2) — Талия Гибсон (Австралия)/Фиона Ферро (Франция, WC).
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