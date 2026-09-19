15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Известна сетка турнира WTA-500 в Сингапуре, которую возглавила Мирра Андреева

Известна сетка турнира WTA-500 в Сингапуре, которую возглавила Мирра Андреева
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 27 сентября. Первой сеяной стала пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Она начнёт выступление со второго круга и сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь).

Теннис. Турнир WTA-500 в Сингапуре. Стартовые матчи (частично):

  • Мирра Андреева (Россия, 5) — Дарья Касаткина (Австралия)/Александра Саснович (Беларусь);
  • Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия)/победитель квалификации;
  • Ребека Шрамкова (Словакия, WC) — Майя Хвалиньска (Польша, 5);
  • Донна Векич (Хорватия, 8) — Ван Синьюй (Китай);
  • Татьяна Прозорова (Россия)/София Костулас (Бельгия) — Александра Эала (Филиппины, 3);
  • Мария Саккари (Греция, 7) — Линда Фрухвиртова (Чехия);
  • Аманда Анисимова (США, 2) — Талия Гибсон (Австралия)/Фиона Ферро (Франция, WC).
Календарь турнира в Сингапуре
Сетка турнира в Сингапуре
Материалы по теме
Мирра и Медведев — в топ-8 в гонках на Итоговые. Каковы их шансы пробиться на турниры
Мирра и Медведев — в топ-8 в гонках на Итоговые. Каковы их шансы пробиться на турниры