Известна сетка турнира WTA-500 в Сингапуре, которую возглавила Мирра Андреева

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Сингапуре, который пройдёт с 21 по 27 сентября. Первой сеяной стала пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Она начнёт выступление со второго круга и сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь).

Теннис. Турнир WTA-500 в Сингапуре. Стартовые матчи (частично):