Опубликована сетка турнира WTA-250 в Сеуле, где выступят Захарова и Корнеева
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея, который пройдёт с 21 по 27 сентября. В основной сетке соревнований выступят две россиянки — Анастасия Захарова и Алина Корнеева. Первой сеяной стала представительница Латвии Елена Остапенко.
Теннис. Турнир WTA-250 в Сеуле. Стартовые матчи (частично):
- Елена Остапенко (Латвия, 1) — Анастасия Захарова (Россия);
- Алина Корнеева (Россия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд);
- Магда Линетт (Польша, 7) — победительница квалификации;
- Алина Чараева (Армения) — Софья Кенин (США);
- Ева Лис (Германия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, 4);
- Камилла Рахимова (Узбекистан, 8) — Полина Кудерметова (Узбекистан);
- Кэти Волынец (США) — Эльвина Калиева (США);
- Тамара Зиданшек (Словения) — Кимберли Биррелл (Австралия).