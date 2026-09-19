Опубликована сетка турнира WTA-250 в Сеуле, где выступят Захарова и Корнеева

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея, который пройдёт с 21 по 27 сентября. В основной сетке соревнований выступят две россиянки — Анастасия Захарова и Алина Корнеева. Первой сеяной стала представительница Латвии Елена Остапенко.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сеуле. Стартовые матчи (частично):

Елена Остапенко (Латвия, 1) — Анастасия Захарова (Россия);

Алина Корнеева (Россия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд);

Магда Линетт (Польша, 7) — победительница квалификации;

Алина Чараева (Армения) — Софья Кенин (США);

Ева Лис (Германия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, 4);

Камилла Рахимова (Узбекистан, 8) — Полина Кудерметова (Узбекистан);

Кэти Волынец (США) — Эльвина Калиева (США);

Тамара Зиданшек (Словения) — Кимберли Биррелл (Австралия).