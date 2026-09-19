Александр Зверев выиграл первый матч после титула на US Open — 2026

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл первый матч после титула на US Open — 2026. В квалификации Кубка Дэвиса он обыграл хорвата Матео Додига (171-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 48 минут. Зверев сделал 15 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом один брейк-пойнт из шести. Его соперник Додиг три раза подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Брейк-пойнты хорвату заработать не удалось.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.