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Холгер Руне — Григор Димитров, результат матча 19 сентября 2026, счёт 2:1, Кубок Дэвиса

Хольгер Руне в трёх сетах обыграл Григора Димитрова в квалификации Кубка Дэвиса
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Бывшая чётвёртая, а ныне 144-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл болгарина Григора Димитрова, который занимает 128-е место в рейтинге ATP, в квалификации Кубка Дэвиса. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Руне сделал пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 12. Димитров 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Для Хольгера Руне эта победа стала второй подряд после 11-месячного перерыва из-за травмы ахиллова сухожилия.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

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