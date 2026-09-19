Хольгер Руне в трёх сетах обыграл Григора Димитрова в квалификации Кубка Дэвиса

Бывшая чётвёртая, а ныне 144-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл болгарина Григора Димитрова, который занимает 128-е место в рейтинге ATP, в квалификации Кубка Дэвиса. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Руне сделал пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 12. Димитров 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Для Хольгера Руне эта победа стала второй подряд после 11-месячного перерыва из-за травмы ахиллова сухожилия.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.