Бен Шелтон потерпел второе поражение подряд на Кубке Дэвиса, уступив Якубу Меншику

Четвёртая ракетка мира и финалист US Open — 2026 американец Бен Шелтон проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику, занимающему 15-е место в мировом рейтинге, в квалификации Кубка Дэвиса. Встреча закончилась со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. Шелтон сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт. Его соперник Меншик восемь раз подал навылет и сделал две двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из семи.

Для Шелтона это второе поражение подряд на Кубке Дэвиса. Ранее он уступил Иржи Легечке со счётом 4:6, 4:6.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.