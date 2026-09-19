15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Бен Шелтон, результат матча 19 сентября 2026, счёт, Кубок Дэвиса

Бен Шелтон потерпел второе поражение подряд на Кубке Дэвиса, уступив Якубу Меншику
Комментарии

Четвёртая ракетка мира и финалист US Open — 2026 американец Бен Шелтон проиграл чешскому теннисисту Якубу Меншику, занимающему 15-е место в мировом рейтинге, в квалификации Кубка Дэвиса. Встреча закончилась со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. Шелтон сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт. Его соперник Меншик восемь раз подал навылет и сделал две двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из семи.

Для Шелтона это второе поражение подряд на Кубке Дэвиса. Ранее он уступил Иржи Легечке со счётом 4:6, 4:6.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

Материалы по теме
Зверев одолел Шелтона в финале US Open — 2026! Александр справился с ним за четыре сета
Зверев одолел Шелтона в финале US Open — 2026! Александр справился с ним за четыре сета