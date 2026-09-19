Два россиянина Павел Котов и Марат Шарипов вышли в финал «челленджера» в Гуанчжоу

221-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в финал турнира серии «Челленджер» в Гуанчжоу, Китай. В матче 1/2 финала он обыграл австралийца Бернанда Томича, занимающего 185-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Котов 12 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Томич сделал 11 эйсов и не допустил двойных ошибок. Оба теннисиста реализовали по одному брейк-пойнту.

В другом полуфинале ещё один россиянин Марат Шарипов, занимающий 364-е место в рейтинге ATP, переиграл соотечественника 299-ю ракетку мира Петра Бар-Бирюкова со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Шарипов сделал 12 эйсов и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта. Бар-Бирюков четыре раза подал навылет и сделал одну двойную ошибку. Брейк-пойнты Петру реализовать не удалось.

Таким образом, в финале турнира в Гуанчжоу встретятся два россиянина Павел Котов и Марат Шарипов.