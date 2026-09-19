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Анна Блинкова не сумела выйти в финал WTA-250 в Сан-Паулу, уступив 105-й ракетке мира

Анна Блинкова не сумела выйти в финал WTA-250 в Сан-Паулу, уступив 105-й ракетке мира
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Бывшая российская теннисистка, а ныне представительница Франции Анна Блинкова, занимающая 94-е место в мировом рейтинге, не сумела выйти в финал турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу, Бразилия. В матче 1/2 финала она уступила 105-й ракетке мира испанке Кайтлин Кеведо со счётом 4:6, 6:2, 4:6.

Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 19:10 МСК
Кайтлин Кеведо
Испания
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Анна Блинкова
Франция
Анна Блинкова
А. Блинкова

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. Блинкова сделала два эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из восьми. Кеведо два раза подала навылет, сделала семь двойных и воспользовалась 4 брейк-пойнтами из 13.

В финале турнира в Сан-Паулу Кеведо сыграет с победительницей матча Надя Подорошка (Аргентина) — Паула Бадоса (Испания).

Календарь турнира в Сан-Паулу
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