Анна Блинкова не сумела выйти в финал WTA-250 в Сан-Паулу, уступив 105-й ракетке мира

Бывшая российская теннисистка, а ныне представительница Франции Анна Блинкова, занимающая 94-е место в мировом рейтинге, не сумела выйти в финал турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу, Бразилия. В матче 1/2 финала она уступила 105-й ракетке мира испанке Кайтлин Кеведо со счётом 4:6, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. Блинкова сделала два эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из восьми. Кеведо два раза подала навылет, сделала семь двойных и воспользовалась 4 брейк-пойнтами из 13.

В финале турнира в Сан-Паулу Кеведо сыграет с победительницей матча Надя Подорошка (Аргентина) — Паула Бадоса (Испания).