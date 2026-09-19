Сборная Чехии обыграла команду США и вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса

Команда Чехии победила сборную США во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса и сыграет в «Финале восьми».

В первом матче противостояния 13-я ракетка мира американец Лёнер Тьен переиграл чеха Якуба Меншика, занимающего 15-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:2, 6:4.

Иржи Легечка (24-й в рейтинге) был сильнее четвёртой ракетки мира Бена Шелтона со счётом 6:4, 6:4.

Далее был сыгран парный матч, в котором американцы Кристиан Харрисон и Остин Крайчек одолели Адама Павлашека и Патрика Рикля. Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6.

Ещё в одном одиночном матче Якуб Меншик переиграл Бена Шелтона со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Решил исход противостояния матч Лёнера Тьена и Иржи Легечки, который закончился победой чешского теннисиста 6:3, 7:5.