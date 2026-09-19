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Надя Подорошка — Паула Бадоса, результат матча 19 сентября 2026, счёт 2:0, 1/2 финала WTA-250 в Сан-Паулу

Паула Бадоса проиграла 317-й ракетке мира в полуфинале турнира WTA-250 в Сан-Паулу
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Бывшая вторая, а ныне 70-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса уступила аргентинке Наде Подорошке в полуфинале турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу, Бразилия. Встреча закончилась со счётом 3:6, 4:6.

Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 21:50 МСК
Надя Подорошка
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Бадоса сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. Подорошка один раз подала навылет и сделала девять двойных ошибок, сумев воспользоваться 6 брейк-пойнтами из 11.

В финале турнира в Сан-Паулу Подорошка встретится с испанкой Кайтлин Кеведо, которая в своём полуфинальном матче обыграла представительницу Франции Анну Блинкову.