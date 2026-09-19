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Определились финалистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу

Определились финалистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу
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Сегодня, 19 сентября, в Сан-Паулу, Бразилия, были сыграны полуфинальные матчи турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами финалисток соревнований.

В первом матче 1/2 финала встречались 94-я ракетка мира бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Анна Блинкова и испанка Кайтлин Кеведо, занимающая 105-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась победой Кеведо со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 19:10 МСК
Кайтлин Кеведо
Испания
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Анна Блинкова
Франция
Анна Блинкова
А. Блинкова

Вторая финалистка определялась в противостоянии 70-й ракетки мира испанской теннисистки Паулы Бадосы и аргентинки Нади Подорошки (317-я в рейтинге). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу Нади.

Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 21:50 МСК
Надя Подорошка
Аргентина
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Таким образом, в финале турнира в Сан-Паулу сыграют Кайтлин Кеведо и Надя Подорошка.