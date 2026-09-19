Определились финалистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Поделиться
Сегодня, 19 сентября, в Сан-Паулу, Бразилия, были сыграны полуфинальные матчи турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами финалисток соревнований.
В первом матче 1/2 финала встречались 94-я ракетка мира бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Францию, Анна Блинкова и испанка Кайтлин Кеведо, занимающая 105-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась победой Кеведо со счётом 6:4, 2:6, 6:4.
Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 19:10 МСК
Кайтлин Кеведо
К. Кеведо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Анна Блинкова
А. Блинкова
Вторая финалистка определялась в противостоянии 70-й ракетки мира испанской теннисистки Паулы Бадосы и аргентинки Нади Подорошки (317-я в рейтинге). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу Нади.
Сан-Паулу. 1/2 финала
19 сентября 2026, суббота. 21:50 МСК
Надя Подорошка
Н. Подорошка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Паула Бадоса
П. Бадоса
Таким образом, в финале турнира в Сан-Паулу сыграют Кайтлин Кеведо и Надя Подорошка.