«Он проделал исключительную работу». Давид Феррер — о тандеме Рафаэля Ходара с отцом

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о совместной работе 14-й ракетки мира Рафаэля Ходара с отцом Рафаэлем Ходаром-старшим.

— Вы очень внимательно следили за успехами Рафаэля Ходара в этом году. Ожидали ли вы чего-то подобного?

— Мы знали, что он особенный игрок, очень сильный теннисист. Безусловно, он провёл по-настоящему впечатляющий сезон, и я не ожидал, что к этому моменту он окажется в десятке лучших в Чемпионской гонке и будет претендовать на участие в Итоговом турнире. Но правда в том, что ещё несколько лет назад, когда он был нашим спарринг-партнёром на Кубке Дэвиса, мы без сомнений разглядели его потенциал.

— Непривычно видеть, что его сопровождает только отец, а полноценной команды нет. Как вы считаете, не сдерживает ли это его развитие?

— Нет, я так не думаю. Послушайте, давайте начнём с того, что его отец проделал невероятную работу во всех отношениях — и как тренер по физподготовке, и в плане тенниса. Мы говорим о человеке, который прошёл путь от отсутствия рейтинга до попадания в топ-10 Чемпионской гонки. Сразу понимаешь: такое под силу далеко не каждому. Конечно, у него сын, который отлично играет в теннис, но отец безупречно справлялся со своими обязанностями с самого детства, а ведь совмещать роли отца, тренера и фитнес-специалиста совсем не просто. Он проделал исключительную работу. В остальном, я не нахожусь рядом с ними каждый день, чтобы судить, что именно ему нужно. Но я точно знаю, что Рафа Ходар-старший проделал и продолжает проделывать невероятную работу, – приводит слова Феррера Clay Tenis.