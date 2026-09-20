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«Скоро увидим его в топе». Зверев — о матче со 171-й ракеткой мира на Кубке Дэвиса

«Скоро увидим его в топе». Зверев — о матче со 171-й ракеткой мира на Кубке Дэвиса
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Чемпион US Open — 2026 немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над 171-й ракеткой мира хорватом Матео Додигом в матче второго раунда квалификации Кубка Дэвиса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

«У меня был очень непростой матч. Мне казалось, что я играю хорошо, но сегодня соперник показал потрясающий теннис. Думаю, скоро мы увидим его в топе, очень скоро.

Мощь и талант, которыми он обладает, – невероятны. Я такого не ожидал. Отдаю ему должное. Это был фантастический матч с его стороны», – сказал Зверев в интервью на корте.

Первый игровой день в противостоянии Германии и Хорватии закончился ничьей 1:1.

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