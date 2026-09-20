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Бразилия — Швейцария, результат матчевой встречи 19 сентября 2026, счёт 3:0, квалификация Кубка Дэвиса

Бразилия уверенно обыграла Швейцарию на Кубке Дэвиса
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Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса со счётом 3-0.

В первом одиночном матче противостояния бразилец Жоао Фонсека переиграл Доминика Стрикера со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Во второй игре Густаво Хайде оказался сильнее Стэна Вавринки — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Итог противостояния подвёл парный матч, в котором Орланду Лус и Рафаэл Матус одолели Якуба Пауля и Доминика Стрикера со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

Благодаря этому Бразилия вышла в квалификационный этап Мировой группы на следующий год.

Ранее сообщалось, что Сборная Чехии обыграла команду США и вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса.

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