Бразилия уверенно обыграла Швейцарию на Кубке Дэвиса
Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса со счётом 3-0.
В первом одиночном матче противостояния бразилец Жоао Фонсека переиграл Доминика Стрикера со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Во второй игре Густаво Хайде оказался сильнее Стэна Вавринки — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Итог противостояния подвёл парный матч, в котором Орланду Лус и Рафаэл Матус одолели Якуба Пауля и Доминика Стрикера со счётом 7:6 (7:1), 6:2.
Благодаря этому Бразилия вышла в квалификационный этап Мировой группы на следующий год.
Ранее сообщалось, что Сборная Чехии обыграла команду США и вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса.
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