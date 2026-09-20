Бразилия уверенно обыграла Швейцарию на Кубке Дэвиса

Сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса со счётом 3-0.

В первом одиночном матче противостояния бразилец Жоао Фонсека переиграл Доминика Стрикера со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Во второй игре Густаво Хайде оказался сильнее Стэна Вавринки — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Итог противостояния подвёл парный матч, в котором Орланду Лус и Рафаэл Матус одолели Якуба Пауля и Доминика Стрикера со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

Благодаря этому Бразилия вышла в квалификационный этап Мировой группы на следующий год.

Ранее сообщалось, что Сборная Чехии обыграла команду США и вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса.