Сборная Норвегии с Руудом вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса, разгромив команду Китая

Команда Норвегии победила сборную Китая со счётом 4-0 во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса и сыграет в «Финале восьми».

В первом матче противостояния 20-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд переиграл китайца Ригеле Тэ, занимающего 835-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Николай Будков Кьер (147-й в рейтинге) был сильнее 447-й ракетки мира Цзе Цуя со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Далее был сыгран парный матч, в котором норвежцы Будков Кьер и Виктор Дурасович одолели Чжана Чжичжэня и Ригеле Тэ. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:2).

Ещё в одном одиночном матче Рууд разгромил Фну Нидуньцзяньцзана со счётом 6:2, 6:0.