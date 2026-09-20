15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норвегия — Китай, результат матча 20 сентября 2026, счёт 4-0, 2-й круг квалификации Кубка Дэвиса 2026

Сборная Норвегии с Руудом вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса, разгромив команду Китая
Комментарии

Команда Норвегии победила сборную Китая со счётом 4-0 во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса и сыграет в «Финале восьми».

В первом матче противостояния 20-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд переиграл китайца Ригеле Тэ, занимающего 835-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Николай Будков Кьер (147-й в рейтинге) был сильнее 447-й ракетки мира Цзе Цуя со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Далее был сыгран парный матч, в котором норвежцы Будков Кьер и Виктор Дурасович одолели Чжана Чжичжэня и Ригеле Тэ. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:2).

Ещё в одном одиночном матче Рууд разгромил Фну Нидуньцзяньцзана со счётом 6:2, 6:0.

Материалы по теме
Сборная Чехии обыграла команду США и вышла в «Финал восьми» Кубка Дэвиса
Ком