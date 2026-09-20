Ива Йович стала чемпионкой турнира WTA-500 в Гвадалахаре, одолев в финале Питон Стирнс

16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович стала чемпионкой турнира серии WTA-500 в Гвадалахаре. В финале она обыграла 60-й номер рейтинга соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Йович четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 1,2 млн. В прошлом году победительницей одиночного разряда стала полька Ига Швёнтек. В финале она одолела американку Кори Гауфф.