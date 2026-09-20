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Питон Стирнс — Ива Йович, результат матча 20 сентября 2026, счёт 0:2, финал турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Ива Йович стала чемпионкой турнира WTA-500 в Гвадалахаре, одолев в финале Питон Стирнс
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16-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович стала чемпионкой турнира серии WTA-500 в Гвадалахаре. В финале она обыграла 60-й номер рейтинга соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:4, 6:2.

Гвадалахара. Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 02:05 МСК
Питон Стирнс
60
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Йович четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 1,2 млн. В прошлом году победительницей одиночного разряда стала полька Ига Швёнтек. В финале она одолела американку Кори Гауфф.

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