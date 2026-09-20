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Дания — Болгария, результат матча 20 сентября 2026, счёт 3-2, 2-й круг квалификации Кубка Дэвиса 2026

Дания с вернувшимся Руне обыграла Болгарию на Кубке Дэвиса
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Сборная Дании обыграла команду Болгарии в матче Мировой группы I Кубка Дэвиса со счётом 3-2.

В решающем пятом матче соревнований датчанин Хольгер Руне обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4). Отметим, датчанин провёл второй матч за два дня (ранее победил болгарина Илияна Радулова) после 11-месячной паузы. Он не играл с 18 октября прошлого года, так как порвал ахиллово сухожилие в полуфинале турнира ATP-250 в Стокгольме.

Благодаря этой победе Дания вышла в квалификационный этап Мировой группы на следующий год.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

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