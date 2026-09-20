Илья Симакин выиграл третий «челленджер» подряд

177-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Илья Симакин стал победителем турнира серии «челленджер» в Фантхьтете, Вьетнам. В финале он обыграл мексиканца Родриго Пачеко Мендеса, который занимает 269-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Матч продлился 2 часа 14 минут. В его рамках Симакин 12 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Мендеса 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Россиянин выиграл третий «челленджер» подряд. Он заработает 50 рейтинговых очков и поднимется на рекордное для себя 151-е место в рейтинге ATP.