15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Илья Симакин выиграл третий «челленджер» подряд

Илья Симакин выиграл третий «челленджер» подряд
Комментарии

177-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Илья Симакин стал победителем турнира серии «челленджер» в Фантхьтете, Вьетнам. В финале он обыграл мексиканца Родриго Пачеко Мендеса, который занимает 269-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Матч продлился 2 часа 14 минут. В его рамках Симакин 12 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Мендеса 11 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Россиянин выиграл третий «челленджер» подряд. Он заработает 50 рейтинговых очков и поднимется на рекордное для себя 151-е место в рейтинге ATP.

Материалы по теме
«Между двумя титулами передохнул в полёте». Россиянин Симакин ворвался в топ-200
Эксклюзив
«Между двумя титулами передохнул в полёте». Россиянин Симакин ворвался в топ-200
Комментарии