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«Очень горжусь собой». Стирнс — о поражении от Йович в финале турнира в Гвадалахаре

«Очень горжусь собой». Стирнс — о поражении от Йович в финале турнира в Гвадалахаре
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60-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс прокомментировала поражение в финале турнира WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика. В матче за титул она уступила соотечественнице Иве Йович со счётом 4:6, 2:6.

Гвадалахара. Финал
20 сентября 2026, воскресенье. 02:05 МСК
Питон Стирнс
60
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня. Прежде всего хочу поздравить Иву с потрясающей неделей. Очевидно, что ты любишь Гвадалахару, а Гвадалахара любит тебя. Надеюсь, ты будешь сюда возвращаться.

Для меня эта неделя тоже сложилась отлично. Очень собой горжусь. Спасибо моему тренеру Дэвиду за то, что приехал. Спасибо всем, благодаря кому этот турнир состоялся. Это невероятные соревнования, и здесь собралось столько зрителей. Надеюсь увидеть вас всех в следующем году», — сказала Стирнс на церемонии награждения.

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